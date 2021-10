Objęte nadzorem mają zostać liczne grupy wyrobów wymienione w załączniku nr XVI do rozporządzenia MDR. Chodzi np. o soczewki kontaktowe, substancje przeznaczone do stosowania przy wypełnianiu skóry twarzy, sprzęt do liposukcji czy lasery do usuwania tatuaży lub włosów. Z uwagi na to, że te wyroby podlegały dotychczas mniej restrykcyjnym przepisom, Ministerstwo Zdrowia spodziewa się licznych postępowań dotyczących braku spełnienia przez te produkty wymagań rozporządzenia MDR.