Powodem skrócenia ścieżki kształcenia specjalistycznego jest niedobór specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży uwypuklony jeszcze bardziej przez pandemię. Jednak o zbyt małej liczbie lekarzy tej specjalności mówi się od lat. Obecnie wykonujących zawód psychiatrów dziecięcych jest zaledwie 493 (dla porównania specjalistów w dziedzinie psychiatrii jest 4397, ale ich również jest zbyt mało). Nawet przy założeniu, że system wsparcia psychicznego dla dzieci (który jest obecnie reformowany) powinien się opierać na psychologach i terapeutach, a dzieci w tej chwili zbyt często kierowane są do lekarzy, i tak jest ich stanowczo za mało. Sytuacji nie zmienia to, że psychiatria dziecięca jest już od lat dziedziną priorytetową (czyli wybierające ją osoby dostają wyższe wynagrodzenia). Lekarzy zniechęcają przede wszystkim trudne warunki pracy, psychiatria jest bowiem niedofinansowana, a przez niedobór specjalistów ci nieliczni są przeciążeni obowiązkami. Z tych m.in. przyczyn w ostatnich tygodniach wypowiedzenia złożyło pięciu z sześciu psychiatrów dziecięcych pracujących na oddziale młodzieżowym w stołecznym Instytucie Psychiatrii i Neurologii, co postawiło pod znakiem zapytania jego dalsze funkcjonowanie (a to jeden z pięciu takich oddziałów na Mazowszu i Podlasiu – działają dwa dziecięce i trzy młodzieżowe).