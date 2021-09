Nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie wskaźników (służących do wyliczania minimalnych stawek, jako iloczynu kwoty bazowej i właśnie wskaźnika przypisanego danej grupie zawodowej). Mają one ulec zmianie, natomiast dopiero po zakończeniu prac nad nowym pogrupowaniem pracowników. Ma to również wynikać z nieznajomości na ten moment prognoz, jakie kwoty ostatecznie zostaną przeznaczone na ochronę zdrowia. Realizacja ustawy o najniższych wynagrodzeniach, która weszła w życie 1 lipca br., to koszt ok. 300 mln zł miesięcznie. – Według deklaracji ministra pieniądze , które nie zostaną wykorzystane na realizację ustawowego wzrostu płac, będą przeznaczone na podwyższenia ryczałtów dla placówek – informuje Urszula Michalska.