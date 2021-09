Nie zgadza się również z zarzutami dotyczącymi zbyt małej liczby pacjentów oraz kryteriów włączenia. Podkreśla, że z uwagi na bardzo krótki okres pilotażu nie ma czasu na przeszkolenie większej liczby osób. – Oczywiście, jeśli są osoby chętne do wsparcia merytorycznego aptek , to chętnie je wykorzystamy, bowiem kluczem do sukcesu tego projektu jest dostateczna liczba wizyt kontrolnych – deklaruje dr Merks.