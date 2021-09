NZOZ w Turku. Według informacji na stronie NFZ najbliższy termin świadczenia to 2 listopada (stan z września). Tymczasem w poradni dowiadujemy się, że owszem, termin byłby nawet na 20 tego miesiąca, ale lekarz przyjmuje wyłącznie komercyjnie. Cena za konsultację to 200 zł. – Odkąd tu pracuję, tak jest – słyszymy zapewnienia pana w rejestracji.

Znów zmieniamy poszukiwania. Tym razem potrzebujemy okulisty dla osoby dorosłej. Na stronie internetowej znajdujemy informację o gabinecie w Biskupcu, gdzie można zostać przyjętym 21 grudnia. – Na ten rok nie mamy już terminów w ramach NFZ. Najprawdopodobniej w październiku ruszą zapisy na styczeń – dowiadujemy się u źródła. Na pytanie, skąd ta rozbieżność terminów, słyszymy, że gros osób zapisanych jest jeszcze „w zeszycie”. A co z raportowaniem do systemu? – Nie sposób tego robić codziennie.

Ale są i pozytywne przykłady. Poradnia Okulistyczna Niepublicznego Zakładu Opieki Medycznej Centrum Medyczne Białołęka. Na portalu pojawia się informacja, że pierwszy wolny termin wizyty to 23 listopada. Tymczasem okazuje się, że uruchomiono zapisy do drugiego specjalisty i porada jest możliwa już 2 listopada.

Dzwoniliśmy też bezpośrednio na infolinię NFZ, gdzie pacjent ma dostać informację o „najkrótszym terminie do lekarza specjalisty”. I, podobnie, weryfikujemy. – 21 grudnia? Nieaktualne. Zapisy przyjmujemy na drugą połowę stycznia 2022 r. – słyszymy w rejestracji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. To samo w Poradni Neurologicznej Specjalistycznego Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Krakowie.

Pojawia się też adnotacja, że niektóre dane mogą być nieaktualne, bo obowiązek przekazywania informacji do systemu został zdjęty z podmiotów zajmujących się koronawirusem. To jednak jest wyraźnie zaznaczone przy niektórych placówkach, np. w przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy (Wielkopolska). Postanawiamy więc zgłosić nieaktualne terminy na telefoniczną informację pacjenta na stronie NFZ. – Takich sygnałów mamy więcej, bo przychodnie mają bałagan. Same raportują to, co raportują, a potem się dziwią, że ludzie dzwonią z pretensjami – słyszymy. Jak więc zaradzić temu bałaganowi? Najlepiej w formie pisemnej skargi z opisem przypadku do konkretnego oddziału NFZ.