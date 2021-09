Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w środę, że monitoruje nowy niepokojący wariant koronawirusa o nazwie Mu. Nowy szczep wykryto po raz pierwszy w Kolumbii, gdzie obecnie odpowiada za blisko 40 proc. zakażeń. WHO oddała, że dotąd stwierdzono go w 39 krajach na świecie, także w Polsce. WHO informuje, że w skali globalnej Mu odpowiada jedynie za 0,1 proc. infekcji.

"Cztery przypadki zakażenia wariantem Mu koronawirusa potwierdzono w Polsce między 18 a 26 lipca br. w woj. pomorskim. Na dziś nie ma w naszym kraju aktywnie zakażonego tym wariantem" – powiedział Andrusiewicz. "Zanim się rozprzestrzenił został zdominowany przez wariant Delta" – dodał.

Pytany o to, ile próbek jest badanych w ramach sekwencjonowania pozwalającego ocenić skalę występowaniem wariantów wirusa SARS-CoV-2 w populacji, Andrusiewicz podał, że ok. jednej trzeciej przypadków.

Według gromadzącej globalne dane o genomie koronawirusa bazy GISAID, na którą powołuje się WHO, pierwsze przypadki zakażenia nowym szczepem odnotowano także w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Słowacji, a także w Polsce.

Mu to piąty tzw. niepokojący wariant (variant of concern, VOC) SARS-CoV-2. Na liście WHO ponadto znajdują się: wariant Alfa (wcześniej określany jako brytyjski), wariant Beta (wcześniej południowoafrykański), wariant Gamma (brazylijski) i wariant Delta (indyjski).