Projekt zakłada, że personel danego podmiotu leczniczego będzie musiał identyfikować i zgłaszać przełożonemu zarówno działania niezgodne ze standardami procedur operacyjnych (SOP), jak i właśnie zdarzenia niepożądane. Co ważne, samo zgłoszenie może być anonimowe. Chodzi o to, żeby zachęcać pracowników szpitali do nieukrywania faktu popełnienia błędu, ale jednocześnie nie pociągać nikogo do odpowiedzialności. Projekt zakłada, że takie zgłoszenie nie może stanowić podstawy do wszczęcia wobec sygnalisty postępowania dyscyplinarnego, postępowania w sprawie o wykroczenie ani postępowania karnego, z wyjątkiem czynów popełnionych umyślnie.