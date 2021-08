Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku pozostałych trzech plakatów. Choć pełnomocnik właściciela apteki również powoływał się na regulację zawartą w art. 94a ust. 1, to WIF nie przychylił się do tej argumentacji. Jak wskazano w uzasadnieniu, wskazówki o krótkim czasie dojazdu wykraczały poza dopuszczalną informację o lokalizacji i godzinach otwarcia, co w konsekwencji „niewątpliwie może stanowić zachętę do skorzystania z usług apteki, a zatem należy takie działanie uznać za reklamę apteki i jej działalności”.