W tym tygodniu po pierwszej dawce szczepionki powinno już być 70 proc. dorosłych Amerykanów. To ważny krok na drodze do walki z pandemią, ale niewystarczający: jak podała niedawno Rochelle Walensky, szefowa Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) – agencji federalnej odpowiedzialnej za nadzór epidemiologiczny – ponad 95 proc. obecnie notowanych zgonów na COVID-19 w USA to osoby niezaszczepione.

Ta statystyka, jak również wejście do gry znacznie bardziej zakaźnego (CDC uważa, że na poziomie ospy wietrznej) wariantu Delta przyczyniły się do zmiany postawy w USA względem szczepień: nie jest to już tylko kwestia wolnego wyboru. Coraz częściej w grę wchodzi także przymus.

Pierwsze skrzypce gra tutaj biznes. Wiele spośród rozpoznawalnych, amerykańskich firm zaczęło wymagać od swoich pracowników, żeby podwinęli rękawy, zanim wrócą do biur: tak zrobiły m.in. Facebook, Google, Twitter , Uber, Salesforce, Morgan Stanley oraz Disney. Walmart wymaga szczepień od kadry menedżerskiej, ale nie od pracowników liniowych. Firma liczy, że przykład z góry wystarczy, by zachęcić do przyjęcia preparatów przez zatrudnionych w sklepach i centrach logistycznych. Netflix ogłosił, że szczepienia są obowiązkowe dla pracujących na planach filmowych.

Podejście zmieniło się także wśród polityków . Prezydent Joe Biden ogłosił, że zaszczepić będą się musieli wszyscy pracownicy federalni – licząca ok. 4 mln (a nawet 7 mln, jeśli wliczyć w to różnych podwykonawców) osób armia. Na razie nie ma mowy o obowiązkowych szczepieniach dla żołnierzy, ale Departament Obrony ma się temu przyjrzeć. Przeszkód raczej nie będzie, bo wojskowych szczepi się rutynowo na wiele innych chorób w ramach służby wojskowej. Wymóg szczepień na personel medyczny nałożył za to Departament ds. Weteranów – jedno z największych „ministerstw” w rządzie federalnym.

Biden zaczął nawet nawoływać stany, żeby wykorzystały środki w ramach pomocy covidowej do wypłacania po 100 dol. osobom, które teraz zdecydują się na szczepienie. – Wiem, że płacenie za to może się wydawać niesprawiedliwe tym, którzy już się zaszczepili. Ale sprawa jest prosta, jeśli zachęty pomogą nam pokonać wirusa, to powinniśmy je wykorzystać – stwierdził prezydent.

Zmienia się również nastawienie polityków Partii Republikańskiej, którzy dotychczas o szczepieniach mówili niechętnie albo mało. Jedną z przyczyn jest to, że najniższe odsetki zaszczepionych są w stanach, gdzie rządzą republikanie (w niektórych hrabstwach na podwinięcie rękawa zdecydowała się zaledwie jedna piąta dorosłych) i gdzie szpitale zaczynają się uginać pod ciężarem napływu nowej fali chorych na COVID-19. Największym echem odbiła się wypowiedź ultrakonserwatywnej gubernator Alabamy Kay Ivey, która na jednej z konferencji prasowych w ubiegłym tygodniu stwierdziła, że najwyższa pora, aby „zacząć winić niezaszczepionych, a nie zwykłych ludzi”.

„Zacząć winić” to oczywiście nie to samo co „kazać” – na tej samej konferencji Ivey pokazała bowiem przywiązanie do innego dogmatu konserwatyzmu, zgodnie z którym wszyscy ludzie wyposażeni są w zdrowy rozsądek – w związku z czym sami wiedzą, co dla nich dobre. – Są tacy, którzy uważają, że rząd powinien kazać ludziom się szczepić albo że powinien ich do tego przekupić. Tego nie będziemy robili w moim stanie – zadeklarowała gubernator parę dni później w komentarzu na łamach dziennika „The Washington Post”. Skąd jej zdaniem więc niechęć do szczepień? Dezinformacja.

To nuta, która pobrzmiewa w wypowiedziach wielu kolegów i koleżanek z jej partii. – Złych porad nie brakuje. Widać to wszędzie – lekarze wykonujący zawód bez licencji, dający fatalne wskazówki. I tych fatalnych wskazówek powinno się unikać – powiedział w ubiegłym tygodniu lider republikanów w Senacie Mitch McConnell. Polityk obiecał także wykupić spoty reklamowe w rozgłośniach radiowych w swoim stanie (Kentucky), w których będzie namawiał do szczepień.

W ubiegłym tygodniu pierwszą dawkę szczepionki przyjął Steve Scalise, republikański numer dwa w Izbie Reprezentantów. 55-latek do niedawna utrzymywał, że czeka, aż zaszczepią się mieszkańcy jego okręgu. O tym, że szczepionki ratują życie, zaczął mówić także gubernator Florydy Ron DeSantis, który swego czasu sprzedawał koszulki ośmieszające pandemiczne obostrzenia (m.in. z napisem „Don’t Fauci My Florida” – nie napuszczaj Fauciego – czyli słynnego, amerykańskiego zakaźnika – na Florydę). O zaletach szczepień zaczął mówić także Tucker Carlson, konserwatywny publicysta stacji Fox News, który wcześniej parę razy stwierdził, że koronawirus to ściema.

Niemcy zaczynają wymagać szczepień