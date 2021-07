Dzięki rozwiniętemu sektorowi biotechnologicznemu i farmaceutycznemu Kuba nie potrzebuje dostępu do amerykańskich technologii medycznych, na których eksport nałożono obowiązujące od 1963 r. embargo. Wprawdzie za czasów prezydentury Baracka Obamy nastąpiła odwilż w relacjach politycznych i gospodarczych pomiędzy oboma krajami, to w 2019 r. Stany Zjednoczone ponownie zaostrzyły sankcje wobec Kuby. Hawana z nadzieją oczekiwała zmiany kierunku przez prezydenta Joego Bidena, jednak do tej pory niewiele się wydarzyło i nie należy oczekiwać zmian w najbliższym czasie. 23 czerwca USA ponownie głosowały przeciw rezolucji ONZ wzywającej do zniesienia embarga gospodarczego na Kubę.