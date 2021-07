Jego autorzy przekonują, że jest to konieczne w związku z dużym zapotrzebowaniem na osoby przeprowadzające kwalifikację do szczepień. Jest o tyle zaskakujące, że pod koniec zeszłego tygodnia minister zdrowia Adam Niedzielski informował, że coraz więcej osób nie zgłasza się do przyjęcia drugiej dawki, i przyznał, że mimo zachęt mamy do czynienia z wyczerpaniem liczby chętnych do zaszczepienia.