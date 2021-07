Projektowana zmiana skraca również odstęp między donacjami osocza z dwóch tygodni do tygodnia, przy czym w celu ochrony zdrowia dawców wprowadzono zapisy dotyczące obowiązku badania poziomu jednego z białek osocza (IgG). Ten zapis zmodyfikowano nieco w stosunku do pierwotnego projektu po uwagach prof. Piotra Radziwona, przewodniczącego Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zwracał on uwagę, że już obecnie jest możliwość skrócenia za zgodą lekarza przerwy między donacjami osocza. Jego zdaniem wskazane jest tylko doprecyzowanie, że przerwa między donacjami nie może być krótsza niż tydzień, warunkiem jest odpowiedni poziom IgG, a decyzja o dopuszczeniu dawcy jest w kompetencji lekarza.