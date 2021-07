Projektowana nowelizacja zawiera wiele innych zmian, które mogą być istotne z punktu widzenia firm farmaceutycznych, a także dla pacjentów (pisaliśmy o tym w DGP nr 127/2021, „Nowa ustawa refundacyjna – duża nowelizacja, wielkie rozczarowanie”). Dla tych ostatnich ważna będzie na pewno zmiana częstotliwości publikowania list refundacyjnych – z dwóch do trzech miesięcy. Domagali się tego m.in. właściciele aptek. Artur Fałek dostrzega tu jednak niekonsekwencję ze strony projektodawców. – Obecna częstotliwość publikacji wykazów, co dwa miesiące, była dobierana do czasu podejmowania decyzji o zmianie ceny. Jeśli decyzja ma być podejmowana w ciągu 90 dni, to nie da się przeprowadzić tej procedury pomiędzy kolejnymi obwieszczeniami, bo samo obwieszczenie ma być publikowane tydzień przed wejściem w życie, poza tym od decyzji jest czas na odwołanie – to wszystko wydłuża ten proces i sprawia, że nie zamknie się on w ciągu trzech miesięcy – ocenia. Jego zdaniem nie jest to kompatybilne z innym pomysłem z projektu, czyli zniesieniem obowiązku negocjacji w przypadku obniżenia ceny. – Co z tego, że nie ich będzie i proces się przyspieszy, jeśli z drugiej strony go wydłużamy, bo na nowe obwieszczenie trzeba będzie czekać dłużej? – wskazuje.