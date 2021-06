To, że jedne placówki będą miały wdrożone systemy EDM, a inne nie, w żaden sposób nie odbije się negatywnie na pacjentach, bowiem najbardziej powszechne usługi (e-recepta, e-skierowanie) w dalszym ciągu są obsługiwane przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Zaś Raporty Zdarzeń Medycznych i tak mogą być dostępne dla lekarza dopiero wtedy, gdy pacjent go do tego upoważni. Tutaj niestety również widzimy, że mogą pojawić się trudności. System upoważnień jest bowiem tak skonstruowany, że pacjenci mogą bać się ich udzielać. Założenie jest bowiem takie, że lekarza bądź placówkę medyczną można upoważnić tylko do całości dokumentacji medycznej. Pacjent nie może sektorowo wyłączyć pewnych części swojego leczenia – choćby ginekologicznego czy psychiatrycznego. Dodajmy do tego zły czas w postaci ostatniego przejęcia dostępu do kont pocztowych członków rządu. Nie bez powodu pacjenci pytają: czy te dane gdzieś wędrują? Dlatego przewidujemy, że upoważnienia będą udzielane na początku rzadko, a bez tego lekarze (oczywiście z wyjątkiem SOR czy POZ, które dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta posiadają z mocy ustawy) i tak nie będą jej widzieć. Inna sprawa, ilu pacjentów będzie potrafiło to zrobić przez IKP. A na większą skalę efekty EDM zobaczymy dopiero wtedy, gdy nauczymy pacjentów udzielać odpowiednich zgód.