Samorząd odniósł się do projektu rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Jak tłumaczą jego autorzy, obowiązujące rozporządzenie (Dz.U. poz. 1831) nie było zmieniane od blisko 20 lat, zatem wykaz podmiotów mogących zaopatrywać się w hurtowniach się zdezaktualizował (figurują w nim np. takie, które już w porządku prawnym nie funkcjonują). Poza tym rozszerzono grono uprawnionych, którym brak takiej możliwości utrudnia wykonywanie pracy, np. o lekarzy weterynarii, izby wytrzeźwień, domy pomocy społecznej. Ma to ograniczyć liczbę tzw. zapotrzebowań na produkty lecznicze, które są realizowane w aptekach ogólnodostępnych.