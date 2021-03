O tym, że cel ten zniknie z programu, informowaliśmy już na początku stycznia („Rząd nie zamierza dłużej wspierać prokreacji”, DGP nr 3/2021). Resort zdrowia przyznał, że szumnie zapowiadany plan, który miał zastąpić in vitro, skończył się fiaskiem, a efektów nie monitorowano – zgłosiło się do niego niespełna 7 tys. par, z tego 3,4 tys. ukończyło diagnostykę, a nieco ponad 1,5 tys. skierowano do dalszego leczenia. W ostatnich czterech latach na poprawę prokreacji wydano 45 mln zł, ale nie wiadomo, ile dzięki temu urodziło się dzieci.