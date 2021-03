Doskonałym przykładem są Stany Zjednoczone , kraj dotychczas raczej nieobecny jeśli chodzi o dystrybucję szczepionek w państwach rozwijających się. To się jednak wkrótce zmieni: Kongres w budżecie na ten rok przewidział 2 mld dol. na zakup preparatów, które mają trafić do niezamożnych państw. Już w lutym Joe Biden zapowiedział, że chce zwiększyć tę kwotę do 4 mld dol. Niedawno zapowiedział też, że wyśle 4 mln dawek preparatu AstraZeneca do Meksyku.