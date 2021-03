Ciekawym aspektem przy tego typu równoległym opracowaniu tożsamych rozwiązań jest to, komu przypisuje się prawo do uzyskania patentu na dane rozwiązanie. Obecnie praktycznie na całym świecie obowiązuje zasada „first to file”, czyli patent może zostać udzielony osobie, która jako pierwsza zawnioskuje o ochronę swojego wynalazku i dokona jego zgłoszenia w urzędzie patentowym, niezależnie od rzeczywistej daty opracowania wynalazku. Natomiast w USA do 2013 r. obowiązywała zasada „first to invent”, która zakładała, że patent jest udzielany tej osobie, która udowodni, że jako pierwsza dokonała wynalazku. Z tego powodu w amerykańskim prawie patentowym funkcjonuje tzw. grace period, czyli 12-miesięczny „okres łaski” sprawiający, że publiczne ujawnienie wynalazku w tym czasie przed zgłoszeniem do ochrony patentowej nie szkodzi nowości. Niemniej jednak to zasada „first to file” ma dwie główne przewagi: skłania do jak najszybszego zgłaszania wynalazków do urzędów patentowych. Pozwala to szybciej ujawniać rozwiązania społeczeństwu i stymulować rozwój w wielu dziedzinach życia. Takie postępowanie jest również bardziej praktyczne w kontekście ustalenia rzeczywistego twórcy. Data wniesienia zgłoszenia do urzędu patentowego jest ostatecznym dowodem.