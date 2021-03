Liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczy w tym miesiącu 8 tys. To m.in. te dane były powodem wprowadzenia kolejnych obostrzeń w zeszłym tygodniu. – One nie mogły powstrzymać apogeum fali zachorowań, ich celem było, by opadała szybciej, a obciążenie ochrony zdrowia było mniejsze, tak samo jak liczba zgonów – tak osoba z rządu tłumaczyła nam wprowadzone od soboty restrykcje. Jak wynika z szacunków twórców modelu epidemii koronawirusa z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego, obostrzenia mogą przyczynić się do uratowania życia 15 tys. osób. Naukowcy pierwotnie wyliczali, że w I półroczu z powodu COVID-19 może umrzeć 150 tys. osób. Poprzednia decyzja o rezygnacji ze strategii lokalnych obostrzeń obniżyła prognozę do 125 tys. Ograniczenia wprowadzone od soboty zmniejszają prognozy do 110 tys. Liczba zgonów w tym roku i tak najprawdopodobniej będzie wyższa niż w zeszłym i przekroczy pół miliona osób. Ratunkiem mogą być jedynie szybkie efekty akcji szczepień.