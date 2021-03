Tarcia zaczęły się, kiedy Europejska Agencja Leków dopuściła do użycia pod koniec stycznia preparat szwedzko-brytyjskiego koncernu AstraZeneca. Okazało się, że producent nie będzie mógł zrealizować zapowiadanych dostaw, bo – jak sam tłumaczył – ma problemy z produkcją. W Brukseli szybko zorientowano się, że takich trudności koncern nie ma w dostawach na Wyspy. Dlatego Komisja Europejska wprowadziła rejestr eksportu, zmuszając wszystkie firmy produkujące szczepionki na terenie UE do meldowania, ile szczepionek wywożą do krajów trzecich. Przy okazji pojawił się pomysł, by przywrócić kontrolę na granicy północnoirlandzkiej, co podniosło ciśnienie w Londynie (KE szybko się z tego wycofała).