Zdaniem naszych rozmówców idealną sytuacją byłaby taka, w której wszyscy przed szczepieniem przechodzą badanie na obecność przeciwciał na SARS-CoV-2. W skali populacji daje to spory wydatek, jednak jest on uzasadniony, gdy chodzi o ochronę gospodarki przed kolejnymi stratami. Szczególnie że ozdrowieńców jest więcej, niż podają oficjalne statystyki. To temat żywej dyskusji w Radzie Medycznej doradzającej rządowi w strategii walki z epidemią. Na razie stanęło na tym, że ozdrowieńcem jest ten, kto oficjalnie przeszedł chorobę i jest w systemie. Dyskusja dotyczy także tego, czy podawać takim osobom jedną czy dwie dawki. Są dowody naukowe na to, że wystarczy jedna, ale z formalnego punktu widzenia to kłopot: w dokumentacji medycznej koncernów mówi się o dwóch dawkach dla wszystkich. Na razie stanęło na tym, że ozdrowieńcy dostaną dwie dawki, ale dopiero po pół roku od przebycia choroby.