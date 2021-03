W poniedziałek rano do Polski dotarła dostawa ok. 380 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer i 230 tys. od firmy AstraZeneca – poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że w tym tygodniu spodziewa się jeszcze ok. 60 tys. szczepionek AstryZeneki.

Powiedział, że niezwłocznie szczepionki trafią do dystrybucji. "Chcemy jak najszybciej zakończyć szczepienia nauczycieli AstrąZeneką i kontynuować szczepienie grupy zero" – zaznaczył. "W tym tygodniu, w czwartek bądź w piątek, spodziewamy się jeszcze ok. 60 tys. szczepionek firmy AstraZeneca" – poinformował Kuczmierowski. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu w poniedziałek 8 marca dotrze kolejna dostawa 380 tys. szczepionek od Pfizera. Spodziewa się także preparatu Moderny, ale jeszcze nie wiadomo ilu dawek. Na rynku unijnym dopuszczone są trzy szczepionki. Dwa preparaty opierają się na technologii mRNA – firm Pfizer i BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Mają one zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny – minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni. Trzeci preparat produkuje AstraZeneca. Jest to szczepionka wektorowa. Dopuszczono ją na rynek UE pod koniec stycznia. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza. Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia ub.r. Łącznie w kraju wykonano dotąd ponad 3,3 mln szczepień przeciw COVID-19. Drugą dawką zaszczepiono blisko 1,2 mln osób.