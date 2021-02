Na konferencji prasowej szef ARM zwrócił uwagę, że po miesiącu permanentnego kryzysu w dostawach szczepionek do Polski ich bufor w kraju został zużyty.

"W tej chwili obsługujemy wszystkie dostawy do punktów szczepień w oparciu o dostawy, które w poniedziałek rano przyjeżdżają do Polski. Dlatego po pierwsze priorytetem jest to, żeby wszystkie drugie dawki były z tej dostawy obsłużone; po drugie, żeby osoby zapisane w systemie na szczepienia populacyjne otrzymały te szczepionki" - powiedział Michał Kuczmierowski.

Poinformował, że w porozumieniu z dystrybutorami przesunięte zostały dostawy z poniedziałku rano. "6 tys. dostaw realizujemy we wtorek i w środę do południa" - powiedział prezes ARM.

Zaznaczył, że sama dystrybucja to nie jest tylko przerzucenie paczek ze szczepionkami, ale bardzo złożony proces logistyczny, który w normalnych warunkach zaczynał się już w czwartek wieczorem. "Polega on na przygotowaniu szczepionek, podzieleniu ich na pakiety i przygotowaniu ich dla punktów szczepień. Dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek rozpoczynała się właściwa dystrybucja" - wyjaśnił.

Poinformował, że obecnie "cała dystrybucja została skrócona do absolutnego minimum". "Część punktów otrzymuje szczepionki już w poniedziałek wieczorem" - powiedział szef ARM.

Zapewnił, że "wszystkie osoby, które oczekują na szczepienie drugą dawką na pewno zostaną w danym tygodniu obsłużone".

Powiedział, że "Polska jest jednym z krajów, które ma jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o oszczędność szczepionek". "Mamy zmarnowanych w tej chwili tylko 4 125 szczepionek, co w stosunku do liczby osób zaszczepionych daje nam 0,16 proc." - powiedział Michał Kuczmierowski.