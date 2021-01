Na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina samolot ze szczepionkami ląduje zazwyczaj w poniedziałek tuż przed godziną szóstą. Potem są one przeładowywane do ciężarówki (transport kilkuset dawek mieści się w jednym samochodzie) i około godziny ósmej rano ruszają do składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Do tego momentu za transport produkowanych przez koncern Pfizer produktów odpowiada kurierski gigant UPS.

W Wąwale przejmuje je ARM po sprawdzeniu tzw. data loggerów, czyli urządzeń, które pokazują, co się działo ze szczepionkami podczas transportu . W ten sposób można na bieżąco monitorować, czy na pewno transport odbywa się w odpowiedniej temperaturze (‒70 stopni Celsjusza) i czy nie było po drodze nieplanowanych przystanków. Do składnicy w ostatnich tygodniach zakupiono dodatkowych 15 mroźni. Koszt: nieco ponad 600 tys. zł. To w ramach przygotowań na czas, gdy producenci będą dostarczać większe ilości szczepionek i do składowania drugich dawek.

Za transport z ARM do punktów szczepień odpowiadają podmioty prywatne. – Obecnie obsługę dystrybucji szczepionek realizują hurtownie farmaceutyczne Neuca oraz Pharmalink. Jesteśmy w trakcie procedowania umów z Farmacolem i Salusem oraz w trakcie rozmów z innymi dystrybutorami – tłumaczy Michał Kuczmierowski, prezes agencji. Dlaczego wybrano akurat te firmy? – ARM ma bogate doświadczenie w dystrybucji leków . Z firmą Pharmalink oraz Neuca współpracujemy m.in. przy dystrybucji szczepionek przeciw grypie oraz leku veklury, a te firmy przedstawiły najkorzystniejsze oferty cenowe. Dotychczasowa współpraca została więc rozszerzona o transport szczepionek przeciw COVID-19 – wyjaśnia Kuczmierowski.

Neuca i Pharmalink mają w Polsce największy udział w hurcie farmaceutycznym, docierają do każdego miejsca w Polsce, co nie jest regułą. Jak informuje jedna z tych hurtowni, zaletą dystrybucji tym kanałem jest też to, że hurtownie są wyspecjalizowane w dostarczaniu najróżniejszych leków do szpitali, przychodni czy aptek. Dobrze więc znają słabe punkty i ryzyka z tym związane. Są w związku z tym przygotowane na różne sytuacje. I mają przeszkolony personel.

Gdy dostawy szczepionek się zwiększą, potrzebne będą kolejne podmioty do dystrybucji. Hurtownie mają co prawda swoje centra dystrybucyjne w różnych miejscach Polski, ale kluczowe jest to, by droga dotarcia do punktów szczepień była jak najkrótsza. Neuca ma np. pięć centralnych magazynów i 10 regionalnych. Zdaniem ekspertów dobrym rozwiązaniem byłoby więc zaangażowanie w to centrów krwiodawstwa, które są z kolei w każdym województwie. W grudniu zrobiono nawet ich przegląd pod kątem lodówek do przechowywania szczepionek.

– Na tym się skończyło. Jak dotąd nie dostaliśmy żadnej informacji , że mielibyśmy zostać zaangażowani w cały proces. Mam więc wrażenie, że nie będziemy brać w tym udziału, choć wyraziliśmy pełną gotowość – mówi mgr Roman Klupieć, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych w RCK w Poznaniu. Jak słyszymy w ARM, stacje krwiodawstwa są traktowane jako rezerwa.

Spytaliśmy kilku ekspertów ds. logistycznych o ocenę przygotowanego systemu. Co zaskakujące, nikt nie chciał się wypowiadać pod nazwiskiem, ponieważ instytucje, które reprezentują, nie chcą, by mówili o szczepionkach. Anonimowo chwalą rozpoczęcie dystrybucji od hurtowni, które są do tego najlepiej przygotowane i już wyposażone, co nie generuje dodatkowych kosztów dla państwa. – Ale co w sytuacji, gdy na głównej drodze będzie wypadek i szczepionki z danej hurtowni nie dojadą na czas, a transporty innych hurtowni będą w drodze? – pyta jeden z nich i stwierdza, że siatka dystrybucji powinna być jak najbardziej rozbudowana.

Do dystrybucji, nie tylko w Polsce, przygotowują się firmy kurierskie i przewozowe, które liczą, że zostaną zaangażowane w ten proces na dalszym etapie. – Cała nasza infrastruktura jest przygotowana. Ponieważ pierwsze zezwolenia dopuszczające szczepionkę do użycia w sytuacji kryzysowej były wydane w IV kw. 2020 r., dostawcy usług logistycznych stanęli przed wyzwaniem szybkiego stworzenia łańcucha dostaw medycznych zdolnego do dostarczenia niespotykanej liczby ponad 10 mld dawek na całym świecie, również w regionach charakteryzujących się gorzej rozwiniętą infrastrukturą logistyczną, w których żyje 3 mld ludzi. Aby zapewnić globalne dostawy przez następne dwa lata, w różnych konfiguracjach łańcucha dostaw potrzebne będzie do 200 tys. systemów paletowych i 15 mln lodówek, a także 15 tys. lotów – wyjaśnia Andries Retief z DHL, CEO na Europę Środkową i Wschodnią DHL. Żaden pojedynczy dostawca usług logistycznych nie da rady wypełnić tego zadania samodzielnie.