Do niedawna specjalizację można było odbywać w trybie rezydentury (wtedy za wynagrodzenie lekarza płaci Ministerstwo Zdrowia) lub w trybie pozarezydenckim (wtedy zatrudnienie finansuje placówka medyczna). Ten drugi bywa wykorzystywany przez lekarzy, którzy chcą zrobić kolejną specjalizację, oraz tych, którzy w innym trybie nie załapali się na szkolenie z wybranej dziedziny. W takich przypadkach stosowany był często „wolontariat”, czyli umowa z zerowym wynagrodzeniem. Lekarze traktowali go jak inwestycję w siebie – gwarantującą potem pracę w wymarzonej i zwykle dobrze opłacanej dziedzinie (pisaliśmy o tym: „Szkolenie w trybie wolontariatu – nie wszyscy chcą likwidacji”, DGP nr 109/2019).

Co, gdyby lecznice odmówiły? – Lekarz może wystąpić, sam lub za naszym pośrednictwem, do departamentu kontroli Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli to nie poskutkuje, ma prawo wystąpić do sądu z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia – tłumaczy ekspert.