Uwzględnienie kadry domów dziecka w etapie zero postuluje również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla naszych dzieci”. – Uważamy, że tak jak pracownicy pomocy społecznej mogą priorytetowo skorzystać z możliwości zaszczepienia, tak samo powinno to dotyczyć zatrudnionych w placówkach pieczy zastępczej. Tymczasem wygląda to tak, że z uwagi na przynależność do innego systemu zostali pominięci – mówi Marcin Lewandowski, przewodniczący tej organizacji. Jak dodaje, biorąc pod uwagę, że nie wszyscy są zainteresowani szczepieniami, do etapu zero dodana nie byłaby wcale duża grupa, bo ok. 10 tys. osób, a przełożyłoby się to na zdecydowanie stabilniejsze funkcjonowanie domów dziecka.