– To tylko dowód na to, że program był źle skonstruowany – przekonywała podczas komisji prof. Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Bo potrzeba wsparcia jest bardzo duża: Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii szacuje, że niepłodność dotyka bezpośrednio ok. 1,5 mln par, co stanowi ok. 20 proc. polskiego społeczeństwa w wieku reprodukcyjnym. Profesor Michał Radwan z Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników deklarował, że jako organizacja są gotowi udzielić pomocy . Zdaniem ekspertów ze Stowarzyszenia Leczenia Niepłodności Nasz Bocian to, że cel był niewłaściwie realizowany w poprzednim programie, powinno raczej skłaniać do zmiany założeń i sposobu realizacji, ale nie wyrzucenia go. Również szefowa komisji Beata Małecka-Libera podkreślała, że ochrona zdrowia prokreacyjnego była źle realizowana. – Uważam, że jeżeli program się nie spełnił – to po to robi się weryfikację, żeby reagować – przekonywała.