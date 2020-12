Zakłada ona m.in. dalszą liberalizację uznawania kwalifikacji medyków spoza UE – w tym pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, a także wprowadza możliwość zatrudniania kadry medycznej poprzez agencje pracy tymczasowej. Budzi to opór środowiska, również senatorowie wskazywali na związane z tym niebezpieczeństwa. Kontrowersje wywołuje też kwestia agencji pracy, które mają szukać szpitalom zagranicznej kadry. Senatorowie pytali m.in., kto zapłaci za ich usługi oraz o przewidywania co do liczby medyków zatrudnionych w ten sposób. – Mówimy dzisiaj o możliwości poprzez poluzowanie prawa i nie mamy żadnego kontyngentu lekarzy, który stoi w kolejce i czeka na ustawę. Trudno określić, czy będą to dziesiątki, setki czy liczba ta przekroczy tysiąc – wyjaśniał poseł Paweł Rychlik (PiS), przedstawiciel wnioskodawców.