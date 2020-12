To niemal dwa razy mniej niż średnia OECD, która wynosi 61 proc. We Francji państwo pokrywa aż 88 proc., w Niemczech – 84 proc., a w Czechach – 58 proc. Mechanizm prowadzący do obniżek najmocniej uderzyłby jednak w polskich producentów leków generycznych. Resort przekonuje, że to nie jest uderzenie w polski przemysł, bo restrykcje nie obejmą produktów wytwarzanych nad Wisłą. Tych jednak w portfolio polskiego przemysłu paradoksalnie jest niewiele. Udział krajowych producentów w refundowanych terapiach wynosi 48 proc. Nie oznacza to jednak, że dostarczane przez nich leki są wytwarzane w Polsce – takich jest ok. 20 proc. Dokładnej listy firmy nie podają, a Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków (PZPPK) tłumaczy, że ze względu na przepisy o konkurencji nie posiada takich informacji.