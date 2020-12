Z kolei art. 4g specustawy o COVID-19 dotyczy zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych w podmiotach pomocy społecznej mają oni prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku w przypadku podlegania kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo niezdolności do pracy spowodowanej COVID-19, jeśli wynikają one z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym. Co trzeba podkreślić, ta grupa nie ma prawa do podwyższonego wynagrodzenia chorobowego. Jak wyjaśnia ZUS na swojej stronie, takie osoby mają od razu prawo do zasiłku chorobowego, nawet jeśli nie wyczerpały limitu 33 lub 14 dni niezdolności do pracy w tym roku kalendarzowym. Przepis ten zostały wprowadzony do specustawy o COVID-19 właśnie omawianą ustawą z 28 października 2020 r. z mocą od 5 września. A to oznacza, że osoby zaliczone do tej grupy, które już pobrały świadczenia do czasu ogłoszenia ustawy, mogą wystąpić o ich wyrównanie do 100 proc. Wówczas zamiast wyrównania wynagrodzenia chorobowego zostanie im wypłacone wyrównanie zasiłku chorobowego.