- Jako Fundacja My Pacjenci przygotowaliśmy zalecenia co zrobić by żyć jak najdłużej w dobrym zdrowiu. Nazwaliśmy to „10-tką dla seniora”. To 10 punktów pokazujących jak będąc seniorem dbać o swoje zdrowie, żeby jak najdłużej się nim cieszyć. Jest wśród nich regularne badanie się, kontrolowanie swojego ciała, swoich objawów zdrowotnych, zwracanie uwagę na te, które nas niepokoją, zgłaszanie się z nimi koniecznie na konsultacje do lekarza, stosowanie się do zaleceń lekarza, aktywność fizyczna, odpowiednia dieta, nawadnianie, dbanie o relacje, zabezpieczanie się przed chorobami infekcyjnymi, czyli stosowanie profilaktyki szczepiennej, dbanie o swoje prawa pacjenta, i ostatni punkt, bardzo ważny, żeby nie bać się prosić o pomoc – wyjaśniała Magdalena Kołodziej.

Fundacja MY PACJENCI ma nadzieję, że koncepcja 10 zaleceń dla dłuższego życia w zdrowiu upowszechni się. Liczy w tej materii na wsparcie mediów i partnerów projektu.

Partnerami merytorycznymi projektu są: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Porozumienie Zielonogórskie, Rzecznik Praw Pacjenta, profesor Marcin Czech, specjalista zdrowia publicznego i epidemiologii, dr Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny.

Seniorzy to już ponad 25 proc. polskiego społeczeństwa

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, osoby po 60. roku życia stanowią obecnie ponad 25 proc. społeczeństwa, a trend demograficzny wskazuje na dalszy wzrost tego odsetka w najbliższych dekadach.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo: