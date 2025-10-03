Sygnatariusze apelu wyrazili "głęboki niepokój" w związku z informacjami o finansowej zapaści. Wskazują, że tylko w bieżącym roku brakuje aż 14 mld zł, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Konsekwencje tego niedoboru, jak ostrzegają, będą miały katastrofalne skutki dla całego systemu.

Kryzys finansowy w polskim systemie ochrony zdrowia. Zagrożenie dla pacjentów

Brak środków finansowych przełoży się bezpośrednio na ograniczenie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. Oznacza to w praktyce dłuższe kolejki, odwoływane zabiegi i trudniejszy dostęp do specjalistów. Co więcej, w apelu pojawia się dramatyczne ostrzeżenie przed zamykaniem całych oddziałów szpitalnych.

W ocenie autorów dokumentu obecna sytuacja nieuchronnie prowadzi do całkowitej zapaści systemu, który przestanie być wydolny i nie będzie w stanie zaspokajać podstawowych potrzeb zdrowotnych Polek i Polaków.

Apel organizacji medycznych do premiera Tuska o pilne wsparcie budżetu zdrowia

Pod apelem podpisała się szeroka i zróżnicowana reprezentacja środowisk medycznych oraz zarządczych, co nadaje mu wyjątkową wagę. Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. Waldemar Malinowski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych , Mariola Łodzińska, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych , Agnieszka Stępień, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Monika Pintal-Ślimak, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Swoje poparcie wyrazili również przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, a także menedżerowie i przedstawiciele samorządowi, jak Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, Bartosz Kulczakiewicz. Tak zjednoczony głos przedstawicieli szpitali, związków zawodowych i samorządów zawodowych formułuje jeden, kluczowy postulat. Interesariusze oczekują od premiera Donalda Tuska podjęcia pilnych i zdecydowanych działań, które ustabilizują sytuację finansową we wszystkich placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych.

Domagają się również, aby Prezes Rady Ministrów objął osobisty i bezpośredni nadzór nad procesami mającymi na celu zabezpieczenie w budżecie państwa środków gwarantujących Polakom bezpieczeństwo zdrowotne.