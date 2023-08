Zgodnie z podpisaną przez prezydenta nowelizacją ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji zyskają prawo do ulgi. Jaka to ulga? Jakie konkretnie bilety obejmuje? W jakiej sytuacji orzekana jest niezdolność do samodzielnej egzystencji? I kiedy ustawa wejdzie w życie? Wyjaśniamy.