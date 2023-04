Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje nowego Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.

Budżet szykowanego programu to 80 mld zł, a głównym źródłem finansowania mają być środki unijne z perspektywy na lata 2021–2027. Resort liczy też, że na część zadań trafią pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Ten wciąż nie został jednak odblokowany. Nowy program ma być kontynuacją aktualnego planu inwestycji kolejowych.

Jednym z największych przedsięwzięć ma być przebudowa linii średnicowej między stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Prace, które pochłoną ponad 8 mld zł, mają przede wszystkim poprawić jej przepustowość. Na torach podmiejskich zwiększy się ona z 16 do 24 pociągów na godzinę, a na dalekobieżnych z 12 do 20 pociągów na godzinę. Według najnowszego harmonogramu linia średnicowa ma być przebudowywana w latach 2025–2029.

Kolejarze w tej dekadzie chcą także wybudować skrót z Krakowa w stronę Zakopanego i Nowego Sącza. Chodzi o nową trasę Podłęże–Piekiełko, która ma prowadzić m.in. 11 tunelami. Ta całkowicie nowa, 60-kilometrowa trasa ma kosztować prawie 8 mld zł. Elementem nowego połączenia w Tatry i Beskidy będzie też modernizacja istniejącej linii z Nowego Sącza do Chabówki. Przetarg na te roboty został już ogłoszony. Szacunkowy ich koszt to niecałe 4 mld zł. Po skończeniu prac podróż z Krakowa do Zakopanego ma się skrócić do 90 minut, a do Nowego Sącza do ok. 60 minut.

Prawie 5 mld zł ma kosztować przebudowa trasy z Gdyni do Słupska, gdzie m.in. zaplanowano budowę obiecanego dawno drugiego toru. Wyremontowana i przywrócona do ruchu zostanie także linia Czerwonka–Mrągowo–Mikołajki–Ełk w woj. warmińsko-mazurskim, która będzie stanowić trzeci korytarz kolejowy łączący Olsztyn z Ełkiem (obok istniejących dzisiaj linii przez Korsze i Giżycko oraz przez Szczytno i Pisz). Zmodernizowane zostaną linie Skierniewice–Pilawa–Łuków (towarowa obwodnica Warszawy) oraz Jasło–Krosno–Sanok–Nowy Zagórz. Gruntownej przebudowy doczeka się przebiegająca przez woj. świętokrzyskie część trasy Warszawa–Kraków przez Kielce. Kontynuowana ma być przebudowa tzw. magistrali węglowej z Górnego Śląska do Gdyni. Prace będą prowadzone m.in. na Pomorzu. Za ponad 200 mln zł ma zaś zostać zbudowana łącznica do lotniska w Modlinie.

Kolejarze zamierzają także kontynuować realizację trasy Rail Baltica, czyli szybkiej linii z Warszawy w stronę krajów nadbałtyckich. W ramach tej inwestycji prawie 4 mld zł zarezerwowano na przebudowę odcinka z Białegostoku do Ełku. Na listę rezerwową trafiła zaś modernizacja dalszego odcinka – z Ełku do granicy z Litwą. Na jego realizację potrzeba ponad 5 mld zł.

Osobno kolejowe inwestycje szykuje spółka Centralny Port Komunikacyjny. Zakłada on m.in. budowę kilku nowych tras, które będą prowadzić w stronę nowego lotniska i stolicy. W tej dekadzie najbardziej realna jest budowa trasy z Warszawy do Łodzi. ©℗