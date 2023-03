Dodano, że przedsięwzięcie jest efektem współpracy z Polregio i firmą Avista. Z urządzeń pasażerowie mogą już korzystać na dworcach w m.in. Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Białymstoku.

Reklama

PKP Intercity wyjaśnia, że wideomaty to samoobsługowe urządzenia, które w razie potrzeby pozwalają podróżnym na kontakt z konsultantem w formie wideorozmowy. Pasażerowie mogą z nich korzystać na trzy sposoby: wybierając i kupując bilet samodzielnie, tak jak w biletomacie, korzystając z asysty i podpowiedzi konsultanta podczas wideorozmowy, korzystając z pomocy konsultanta, który podczas wideorozmowy przejmuje zdalnie kontrolę nad pulpitem urządzenia i prowadzi transakcję aż do momentu jej finalizacji – klient musi jedynie zdecydować, opłacić i odebrać bilet.

Konsultanci służą pomocą w języku polskim oraz angielskim. Same urządzenia dostępne są w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i ukraińskiej. Płatności za bilety można dokonywać za pomocą karty płatniczej.

Reklama

"Możliwość kupienia biletów PKP Intercity w wideomatach to kolejny krok w dążeniu do tego, aby zakup biletów był jak najłatwiejszy dla podróżnych. Z jednej strony stawiamy na to, aby sieć sprzedaży była bardzo szeroka, a z drugiej – by była różnorodna i dopasowana do różnych możliwości i potrzeb klientów. Możliwość skorzystania z pomocy e-kasjera to duże ułatwienie podczas samodzielnego szukania dogodnego połączenia i kupowania biletów w automacie biletowym" – powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.

Z wideomatów z ofertą PKP Intercity podróżni mogą skorzystać na 9 dworcach: Kraków Główny, Wrocław Główny, Poznań Główny, Szczecin Główny, Białystok, Zielona Góra Główna, Opole Główne, Świnoujście i Jarosław. Dziesiąty wideomat pojawi się około połowy kwietnia na dworcu w Tczewie.

PKP Intercity oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) to połączenia ekspresowe. Największą popularnością cieszą się pociągi TLK i IC – w 2022 roku wybrało je ponad 90 proc. osób podróżujących z PKP Intercity.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W 2022 r. z usług przewoźnika skorzystało prawie 60 mln pasażerów. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 roku spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ skr/