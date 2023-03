Rozwiązania, które zdaniem rządu mają zwiększyć bezpieczeństwo, sprowadzają się do nałożenia na pośredników obowiązku lepszej weryfikacji kierowców przed rozpoczęciem współpracy. Dziś ten proces odbywa się zdalnie, co nie chroni np. przed podpisaniem umowy z osobą, która przedstawi fałszywe dokumenty. Policyjne kontrole ujawniają później przypadki kierowców, którzy nie mają nie tylko licencji, lecz nawet prawa jazdy. Projekt nowelizacji kodeksu drogowego i ustawy o transporcie drogowym zakłada konieczność osobistego stawiennictwa w celu weryfikacji posiadanych uprawnień czy niekaralności. W trakcie takiej wizyty kierowca ma zostać sfotografowany, a firmy świadczące usługi pośrednictwa będą miały obowiązek przechowywania zdjęć i na tej podstawie, już po rozpoczęciu współpracy, sprawdzania, czy przewóz jest faktycznie realizowany przez osobę, której to zlecono.