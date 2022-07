Branża motoryzacyjna zwraca jednak uwagę, że zakazu sprzedaży aut spalinowych nie da się wdrożyć, jeśli nie będzie odpowiedniej liczby punktów ładowania samochodów czy infrastruktury gwarantującej odpowiednią ilość energii. Zwłaszcza w naszej części kontynentu sieć ładowarek jest słabo rozwinięta. W Polsce jest tylko ok. 2,2 tys. punktów ładowania, a w zamieszkiwanej przez niecałe 18 mln osób Holandii ponad 90 tys. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA) uważa, że warunkiem uchwalenia zakazu sprzedaży pojazdów spalinowych powinno być zapewnienie infrastruktury technicznej. – Jako branża walczymy o to, żeby w okolicy 2027, 2028 r. został zrobiony audyt, który sprawdzi, czy zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 r. będzie realny do utrzymania. Boimy się, czy będzie wystarczająca moc ładowarek, liczba i gęstość punktów do ładowania. Jest ryzyko, że duża część krajów nie poradzi sobie z tym – mówi Jakub Faryś, szef Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, który jest członkiem ACEA. – Niektórzy producenci samochodów zaczynają wprawdzie myśleć, żeby samodzielnie budować sieci ładowania. Ale to przecież nie jest nasza główna działalność. Mamy stawiać elektrownie, budować sieci przesyłowe? W tę kwestię muszą bardziej zaangażować się rządy poszczególnych państw – mówi Jakub Faryś.