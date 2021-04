Marek Harasny zaznacza zaś, że polski rynek TSL jest wart rocznie ok. 140 mld zł. – Do tej pory prowizje na tym rynku sięgały 20–30 proc. Gdybyśmy więc nic nie zrobili, to można by się spodziewać, że w perspektywie kilku najbliższych lat 28–42 mld zł rocznie byłoby transferowane np. do niemieckich cyfrowych operatorów, a wynagrodzenia polskich przewoźników systematycznie by spadało – mówi Harasny.