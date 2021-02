Rada Ministrów przyjęła we wtorek "Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024".

Jak powiedział na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Rafał Weber, na ten cel zabezpieczono 2,5 mld zł. "W pierwszej kolejności skoncentrujemy się na poprawie przejść dla pieszych" - dodał.

"Chcemy doświetlić przejścia dla pieszych, chcemy poprawić ich otoczenie, tak aby dawały poczucie bezpieczeństwa wszystkim niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie pieszym, którzy chcą przejść na drugą stronę jezdni, ale również byli widoczni z dalszej odległości przez kierujących pojazdami" - powiedział Weber.

Jak wskazał, "to bardzo ważne, aby kierujący pojazdem ze znacznej odległości widział nie tylko pieszego, który przechodzi przez jezdnię, ale widział pieszego, który zbliża się do jezdni, pieszego, który być może przez to przejście dla pieszych będzie przechodził".

"Dlatego w pierwszej chwili będziemy chcieli doświetlić wszystkie przejścia dla pieszych, które są drogami krajowymi, ale także (...) będziemy w takim drugim komponencie wspierać zarządców samorządowych w tym, aby oni również wykonali ten duży wysiłek na drogach samorządowych" - zapowiedział.

Wiceminister przekazał, że w ramach tego programu budowane będą również chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, bezpieczne skrzyżowania - czy to z sygnalizacją świetlną, czy to w postaci ronda. "Będziemy budowali lewoskręty, azyle, zatoki autobusowe, czyli wszystkie te elementy, które w bezpośredni sposób ułatwiają poruszanie się niechronionych uczestników ruchu drogowego" - tłumaczył.

Jak dodał, "mamy na to 4 lata, natomiast już zabieramy się do pracy, już zidentyfikowaliśmy te przejścia dla pieszych, które wymagają naszej interwencji, wymagają zabiegów w ramach tego programu i jestem przekonany, że efekty programu bezpieczna infrastruktura będą widoczne bardzo szybko".

"Inwestycje drogowe, edukacja i prawo - te trzy elementy składają się na całość jeśli chodzi o budowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tej chwili wchodzimy z pełną mocą, można powiedzieć na piątym biegu, w inwestycje drogowe, które mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa" - powiedział.