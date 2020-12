Na Śląsku produkowane będą trzy nowe modele samochodów – Fiata, a także należących do koncernu marek Jeep i Alfa Romeo. Produkcja ma zacząć się w drugiej połowie 2022 r., a jeszcze do czerwca mają zostać zamontowane w zakładzie pierwsze maszyny. Wartość inwestycji to 755 mln zł. Początkowo Jarosław Gowin , wicepremier i minister rozwoju, informował na Twitterze o 2 mld zł. Szybko jednak skasował wpis. Później była mowa o „perspektywie wielokrotnego zwiększenia nakładów”.

Decyzja o rozbudowie przez FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) fabryki na Śląsku kończy długotrwałe dyskusje na temat jej losów – dotychczas flagowy model zakładu, czyli Fiat 500, uchodzi już za leciwy, a jego produkcja spadała – w 2019 r. zakład dostarczył ok. 200 tys. sztuk pięćsetki (modele 500 i Abarth), o 4,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Dodatkowo elektryczny odpowiednik modelu zaczął być produkowany we Włoszech, co napawało niepokojem 2,5 tys. polskich pracowników.

Teraz mogą odetchnąć z ulgą, a wraz z nimi dostawcy komponentów czy przedsiębiorstwa obsługujące działanie polskiego zakładu – tylko na terenie kompleksu działają 42 firmy świadczące usługi na jej rzecz. – Każdy nowy model to dobra wiadomość dla producentów komponentów, których w Polsce jest bardzo wielu. Dzięki temu będą mogli znowu liczyć na długoterminowe kontrakty, które w czasie recesji są szczególnie potrzebne do utrzymania płynności – zauważa Drzewiecki.

Fakt, że zamiast Fiata 500 produkowane będą inne modele, w tym SUV segmentu B, zwiększa szansę na zyski dla drugiego końca łańcucha – polskich dealerów. Dotychczas samochody z polskich taśm produkcyjnych były przede wszystkim przeznaczone na eksport. – Fiat 500 to małe auto, a te od lat cieszyły się w naszym kraju niewielkim zainteresowaniem. Jest szansa, że popyt na produkowanego w Polsce Jeepa czy Alfę Romeo będzie znacznie większy, a to kolejna dobra wiadomość dla polskiej motoryzacji – dodaje prezes Samaru.

Wątpliwości co do intencji Fiata narastały wraz z trudnościami związanymi z COVID-19. – Tychy były ostatnim po wrzesińskim Volkswagenie i gliwickim Oplu zakładem, który wrócił do pracy. Dodatkowo do mediów przebijały się informacje o trudnej sytuacji włosko-amerykańskiego koncernu – w czerwcu poinformowano, że FCA otrzyma 6,3 mld euro pożyczki gwarantowanej przez rząd w Rzymie.