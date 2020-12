Co drogowcy zrobią, by uniknąć zrywania kontraktów, do czego dochodziło w tym i w poprzednim roku? Według GDDKiA dokładnej weryfikacji ofert i ocenie, czy są one realne, nie sprzyjają liberalne przepisy prawa zamówień publicznych. Dyrektor Żuchowski uważa, że sytuację znacznie ułatwiłoby wprowadzenie certyfikacji firm, która w wielu krajach Europy już funkcjonuje. To dałoby realne narzędzie do weryfikacji potencjału wykonawców, zmniejszyło „papierologię” na etapie składania ofert i sumarycznie pomogło wszystkim. – Zobaczymy, czy to rozwiązanie, o którym rozmawiamy już od dłuższego czasu, znajdzie poparcie i zakończy się stosownymi rozwiązaniami legislacyjnymi. Większość przedstawicieli branży jest za – dodaje szef GDDKiA.