Jak niemal co roku przed zimą mamy wysyp nowych odcinków dróg. Do końca roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obiecuje otworzyć ponad 200 km tras. To będą zarówno nowe odcinki dróg ekspresowych i autostrad oraz obwodnice. W najbliższych poniedziałek 8 grudnia udostępniony zostanie krótki, dwuipółkilometrowy odcinek S7 w obrębie Krakowa - od węzła Grębałów do węzła Nowa Huta. Stanowić on będzie wschodnią obwodnicę miasta i nieznacznie poprawi podróże w tej części Krakowa. Na oddanie ostatniego fragmentu ringu ekspresowego wokół stolicy Małopolski wraz z węzłem Mistrzejowice trzeba będzie poczekać do połowy przyszłego roku. W kolejnych dniach otwarte zostaną dwie obwodnice – Gostynia w woj. wielkopolskim i Opatowa w woj. świętokrzyskim. Wraz z tym ostatnim odcinkiem udostępniony zostanie pierwszy fragment drogi S74 między Kielcami i Stalową Wolą.

Nowe drogi na południu i na północy Polski

Około połowy grudnia kierowcy pojadą zaś nowym odcinkiem S1 na północ od Bielska Bieska -Białej – do Brzeszcz. Jednocześnie na zasadzie przejezdności otwarty ma być też kolejny odcinek ekspresówki – do Bierunia. Do połowy 2027 ukończony zostanie cały ciąg do Mysłowic. Wtedy trasa S1 jako odnoga autostrady A1 będzie gotowa na całej długości do granicy ze Słowacją.

Przed świętami Bożego Narodzenia skończonych ma być zaś kilka ważnych odcinków na Pomorzu. Po pierwsze chodzi o drogę S6 z Koszalina do Słupska – która w pełni między Szczecinem a Trójmiastem będzie gotowa w przyszłym roku. Przed Bożym Narodzeniem oddany ma być też brakujący odcinek metropolitalnej obwodnicy Trójmiasta.

Autostradą A2 niemal do granicy

GDDKiA zapowiada także, że przed końcem roku pojedziemy nowymi odcinkami autostrady A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej. Trasa będzie przejezdna na całej szerokości chociaż wzdłuż niej wykonawca będzie kończył na początku przyszłego roku jeszcze niektóre roboty.

Do końca grudnia udostępniony zostanie także odcinek drogi S19 z Sokółki do otwartego niedawno po kilku latach przerwy przejścia z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej. Brakujące odcinki S19 od wschodniej granicy do Białegostoku będą gotowe w 2028 roku.