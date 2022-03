W sieciach komórkowych na terenach przygranicznych panuje zwiększony ruch z powodu połączeń z objętym wojną krajem. Według danych Orange z poniedziałku liczba minut wydzwonionych z Polski na Ukrainę wzrosła 20-krotnie, podczas gdy przed weekendem była mowa o 14-krotnym wzroście. W piątek rzecznik firmy Wojciech Jabczyński informował, że mobilny transfer danych między Polską a Ukrainą w tej sieci wyniósł 427 GB, podczas gdy przed rosyjską agresją dzienny ruch utrzymywał się na poziomie 1,8 GB. To oznacza ponad 230-krotne zwiększenie ruchu. Pod względem liczby wysłanych wiadomości tekstowych wzrost był prawie 40-krotny. W Play od wybuchu wojny transmisja danych między oboma krajami zwiększyła się 70-krotnie, a długość połączeń głosowych prawie 140-krotnie. Klienci T-Mobile dzwonią na Ukrainę ok. 10 razy częściej niż zwykle, a bardzo dynamiczny wzrost widać zwłaszcza w ostatnich trzech dniach. Plus mówi o przyrostach od kilkuset do nawet kilku tysięcy procent.