Amerykański regulator rynku telekomunikacyjnego informuje, że dowody, jakie zebrał, wskazują, iż wszyscy trzej operatorzy to firmy będące pośrednio własnością rządu Chińskiej Republiki Ludowej i przezeń kontrolowane. – Zgodnie z chińskim prawem są zobowiązane do ujawniania na żądanie poufnych informacji o klientach w celu wsparcia działań wywiadowczych – uzasadnia Geoffrey Starks, komisarz nominowany do FCC jeszcze przez prezydenta Donalda Trumpa. – We wcześniejszych kontaktach z komisją wykazały się również brakiem przejrzystości i wiarygodności. Nie zastosowały się do regulacji dotyczących ujawniania zmian właścicielskich i reorganizacji. Nie dostarczyły też kluczowych informacji o swoich powiązaniach z chińskim rządem i praktykach w zakresie cyberbezpieczeństwa – wylicza Starks.