Inwestorzy zagraniczni bardzo interesują się Polską, ponieważ traktują nasz kraj jak centrum Europy, gdzie można głębiej rozwijać swoje biznesy - mówi w rozmowie z DGP w czasie kongresu Perły Samorządu Grzegorz Oszast, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Jakich inwestorów poszukuje Polska? - Takich, którzy odpowiadają na zapotrzebowanie kilku branż – mówi Grzegorz Oszast. - To branże nowoczesne, innowacyjne, które dają wysoko płatne miejsca pracy oraz wszelkie branże przyszłości, taki jak IT, biotechnologia, itd. Te branże najchętniej ściągamy do Polski – dodaje.

Chyba jesteśmy numerem jeden w Europie w branży elektromobilności, szczególnie jeśli chodzi baterie do aut elektrycznych - zaznacza członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Cała rozmowa w materiale wideo