Z podatku od nieruchomości zwalnia się grunty, budowle i budynki, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1840 ze zm., dalej: ustawa) gminom należą się z tego tytułu rekompensaty.
Za poprzedni rok, podobnie jak za 2023 r., wyrównanie ubytków dochodów otrzyma pięć miast z dwóch województw: Kłodzko, Legnica, Wałbrzych (woj. dolnośląskie) oraz Gliwice i Tychy z woj. śląskiego. Z budżetu państwa na ten cel przewidziano 7,7 mln zł.
„Subwencja za 2024 r. będzie większa niż za 2023 r. Wynika to z większego ubytku dochodów miasta Tychy, będącego konsekwencją złożenia w 2024 r. przez przedsiębiorcę Stellantis Gliwice sp. z o.o. korekt deklaracji podatkowych za lata 2021‒2023” – wskazuje Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
Zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej przekazuje się gminom do 25 listopada.©℗
Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2024 przekazane do uzgodnień i opiniowania
