Z podatku od nieruchomości zwalnia się grunty, budowle i budynki, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1840 ze zm., dalej: ustawa) gminom należą się z tego tytułu rekompensaty.

Za poprzedni rok, podobnie jak za 2023 r., wyrównanie ubytków dochodów otrzyma pięć miast z dwóch województw: Kłodzko, Legnica, Wałbrzych (woj. dolnośląskie) oraz Gliwice i Tychy z woj. śląskiego. Z budżetu państwa na ten cel przewidziano 7,7 mln zł.