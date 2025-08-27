Tak przewiduje jedna z autopoprawek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) do projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, który obecnie podlega uzgodnieniom w ramach stałego komitetu Rady Ministrów. Zgodnie z jego przepisami, w przypadku dorosłej osoby niepełnosprawnej, miesięczny limit godzin przyznanej jej usługi asystencji nie może przekroczyć 240 godzin. Przy czym w przepisach przejściowych pierwotnie zapisano, że w 2027 r., gdy ustawa ma wejść w życie, będzie to 220 godzin, co oznacza, że maksymalna liczba godzin będzie mogła być ustalana od 2028 r. Natomiast teraz resort rodziny postanowił jeszcze bardziej rozłożyć w czasie proces dochodzenia do tego pułapu godzin, w taki sposób, że w 2027 r. będzie to 200 godzin, w 2028 r. – 220 godzin i dopiero rok później 240 godzin.

Dotacja na obsługę asystencji osobistej

Następna z autopoprawek resortu dotyczy wysokości kosztów obsługi dla powiatów, które będą realizować usługę asystencji jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa. MRPiPS w wysłanym na stały komitet projekcie ustawy zapisało początkowo, że będzie to 10 proc. przekazanej dotacji, obejmującej środki na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów. Jednak zdaniem Ministerstwa Finansów i Gospodarki (MFiG) taki wskaźnik kosztów obsługi jest zbyt wysoki i powinien zostać zmniejszony do 5 proc. dotacji. Resort rodziny uwzględnił tę uwagę częściowo. Koszty obsługi mają bowiem stanowić 7 proc., przy czym w pierwszych latach obowiązywania ustawy, gdy ponoszone będą większe wydatki związane z wdrożeniem i organizacją usługi asystencji, będą one wyższe. I tak w 2027 i 2028 r. ma to być 10 proc., w 2029 r. 9 proc., w 2030 r. 8 proc. i od 2031 r. – 7 proc.

MRPiPS zmodyfikował też brzmienie przepisów w zakresie koordynatorów asystencji osobistej, którzy będą zatrudniani przez powiaty lub podmioty, które na ich zlecenie będą odpowiadać za jej realizację. Przepisy projektu wskazują, że każda osoba niepełnosprawna uprawniona do usług asystenta ma mieć przypisanego konkretnego koordynatora, którego godzina pracy ma przypadać na nie więcej niż 25 godzin asystencji przyznanej użytkownikowi usługi. Jednak z uwagi na to, że cel takiego powiązania godzinowego jest niejasny i skomplikowany, resort rodziny z niego zrezygnował, a przepisy będą określać jedynie, że jednemu koordynatorowi będzie mogło podlegać maksymalnie 60 osób niepełnosprawnych.

Ponadto z projektu wykreślone zostały przepisy w sprawie wydania rozporządzenia regulującego rodzaje czynności medycznych wykonywanych przez asystenta oraz zasad przeprowadzania instruktażu specjalistycznego wymaganego do ich wykonywania, ponieważ te kwestie zostały już wystarczająco określone na poziomie ustawy. Jednocześnie dodana została delegacja do wydania rozporządzenia, które ustanowi standardy działania członków wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, którzy będą zajmować się ustalaniem potrzeby przyznania asystencji osobistej.