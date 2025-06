Wprowadzenie takiej zmiany przewiduje rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 2 czerwca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 730), które dziś wchodzi w życie. Wydłużenie okresu ważności zaświadczenia, które zawiera opis stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, a także dodatkowo rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, gdy dotyczy osoby powyżej 16. roku życia, ma jej ułatwić gromadzenie dokumentacji medycznej wymaganej w procesie ubiegania się o orzeczenie.

Rozporządzenie z 2 czerwca br. modyfikuje też treść par. 15 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 857 ze zm.). Usuwa z niego przepisy stanowiące, że osoba posiadająca orzeczenie wydane na czas określony może wystąpić o nowy dokument nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności tego obecnie posiadanego. Jest to konieczne z uwagi na ubiegłoroczną nowelizację ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.), która spowodowała, że w momencie gdy zbliża się termin wygaśnięcia orzeczenia na czas określony, to wniosek o wydanie nowego można złożyć na dwa miesiące przed tą datą.

Osoba niepełnosprawna jeszcze poczeka na mLegitymację

Ponadto w załącznikach do rozporządzenia określone zostały wzory elektronicznej legitymacji osoby niepełnosprawnej – mLegitymacji, które będą dostępne w ramach aplikacji mObywatel. Jeden z nich jest przeznaczony dla osoby, która nie skończyła 16 lat i jest u niej orzekana niepełnosprawność, oraz dla osoby w wieku 16 lat i starszej, u której jest orzekany stopień niepełnosprawności. Jednak kiedy osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z mLegitymacji na swoim smartfonie, na razie nie wiadomo, a wdrożenie nowej usługi ma być ogłoszone w komunikacie ministra cyfryzacji.

Jeden miesiąc - dwie zmiany rozporządzenia

Co istotne, jest to już druga w tym miesiącu zmiana przepisów rozporządzenia z 15 lipca 2003 r. Pierwsza z nich weszła w życie 11 czerwca i dotyczyła wydłużenia okresów, na jakie wydawane są orzeczenia. W odniesieniu do dzieci w wieku 0–16 lat przyjęto zasadę, że minimalny okres ważności orzeczenia będzie wynosił trzy lata, a jeśli ma zespół Downa lub jedną z wymienionych w przepisach rzadkich chorób genetycznych, to dokument będzie wydawany na maksymalny czas, czyli do skończenia 16 lat. Z kolei po osiągnięciu tego wieku przez osobę z zespołem Downa lub schorzeniem genetycznym orzeczenie zaliczające ją do jednego z trzech stopni niepełnosprawności będzie wydawane na okres nie krótszy niż siedem lat. ©℗