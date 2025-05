Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi

Chodzi m.in. o zwiększenie limitów kwotowych dofinansowania lub finansowania z 10 tys. do 20 tys. zł zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym zlecanych w trybie pozakonkursowym takim organizacjom przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie minister ds. społeczeństwa obywatelskiego chce zwiększyć z 20 tys. do 40 tys. zł łączną kwotę środków finansowych przekazywanych przez JST tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym. „Proponuje się też podniesienie wysokości progu środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w ww. trybie z 20 proc. do 30 proc. dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe” – czytamy w założeniach do nowelizacji przepisów.