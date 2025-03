Osoba bezrobotna będzie mogła zarejestrować się w dowolnym powiatowym urzędzie pracy (PUP)a nie tam gdzie jest zameldowana. Będzie też mogła skorzystać z nowego instrumentu wsparcia w postaci pożyczki edukacyjnej.

Tak przewiduje ustawa z 21 lutego 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, którą na ostatnim posiedzeniu przyjął Senat. Ponieważ senatorowie wprowadzili do niej 104 poprawki, została ona skierowana ponownie do Sejmu, który ostatecznie zdecyduje o ich zaakceptowaniu lub odrzuceniu. Jutro stanowisko w ich sprawie zajmie komisja nadzwyczajna, która została powołana do rozpatrzenia ustawy. Większość poprawek, za którymi zagłosowała izba wyższa parlamentu, ma charakter redakcyjno-legislacyjny oraz doprecyzowujący przepisy ustawy.

Senat poprawia ustawę

Jedna z nich dotyczy dookreślenia kompetencji powiatowej rady rynku pracy, która jest organem doradczym starosty. Z kolei w przypadku przepisów regulujących funkcjonowanie wojewódzkiej rady rynku pracy, która pełni analogiczną rolę dla marszałka województwa, poprawką został poszerzony jej skład o przedstawiciela wojewódzkiego konwentu dyrektorów PUP. Następna z senackich zmian przesądza, że podstawą zatrudnienia dyrektorów wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, a także ich zastępców, jest powołanie. Ponadto senatorowie zastąpili wymóg posiadania zaświadczenia o niekaralności za wykroczenia oświadczeniem w tym zakresie – jako warunku uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych i nowe dofinansowania

Nowa ustawa, która zastąpi obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 214), zakłada m.in. odejście od tzw. rejonizacji, co oznacza, że osoba bezrobotna będzie mogła zarejestrować się w pośredniaku w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Zwiększona zostanie też kwota zasiłku dla bezrobotnych, w odniesieniu do osób, które pracowały krócej niż pięć lat, z 80 proc. do 100 proc. podstawowej kwoty tego świadczenia. Ustawa o rynku pracy modyfikuje również katalog instrumentów aktywizacji zawodowej, jaki będą mogły stosować pośredniaki, w porównaniu do tego obowiązującego dzisiaj. Zostanie do niego dodana pożyczka edukacyjna, która będzie wynosić do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia oraz zniesione będzie kryterium wieku, które ogranicza dostęp do bonu na zasiedlenie wyłącznie dla tych osób, które nie skończyły 30 lat. Natomiast pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osobę, która skończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzenia w wysokości do 50 proc. najniższej pensji. Wreszcie nowa ustawa umożliwi rolnikom posiadającym gospodarstwo powyżej 2 ha przeliczeniowych, ale nie mającym stałych dochodów, uzyskać status osoby bezrobotnej oraz likwiduje wymóg opracowywania dla każdego bezrobotnego indywidualnego planu działania.

Etap legislacyjny

Ustawa uchwalona przez Senat